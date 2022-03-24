Томск, 24 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Правоохранители в Томске организовали проверку по факту наезда на семилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, инцидент произошёл 23 марта на переулке Тихий.

УМВД по Томской области На месте ДТП в Томске

По данным ведомства, 27-летний мужчина за рулём автомобиля KIA Rio сбил малолетнего пешехода. По предварительной данным, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

«В результате происшествия, 7-летний мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

В связи с этим стражи порядка в очередной раз обратились к всем участникам дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и быть особенно осторожными при подъезде к пешеходным переходам.