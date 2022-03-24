Воронеж, 24 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Жители Воронежской области скупают сахар на летние закрутки и самогон, значительный вклад в ажиотаж вокруг этого продукта питания вносят спекулянты. Об этом говорилось 23 марта в ходе прямого эфира в соцсетях руководителя регионального департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергея Корчевникова и главы регионального УФАС Дениса Чушкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

Сотрудники департамента ежедневно проводят мониторинг цен и наличия в магазинах продовольственных товаров, в том числе сахара.

«В рамках мониторинга мы провели опрос: зачем люди покупают сахар. Ответы были разными. Для заготовок на летний период, даже, простите, на заготовку самогона. Многие видели, как сахаром битком забивают машины, есть такие «деловые» люди, которые решили заняться лжепредпринимательством. Объявления о перепродаже мы уже заметили. Это называется спекуляция», — сказал Корчевников, подчеркнув, что сахара в регионе достаточно.

Он добавил, что на данный момент цены на сахар в регионе стабилизировались — в крупных сетях его цена составляет около 57 рублей. Глава Воронежского УФАС добавил, что причина отсутствия сахара в магазинах в том, что сети просто не успевают справляться с ажиотажным спросом, и выразил надежду, что вскоре ситуация изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области, как и в ряде других регионах России, в марте был зафиксирован ажиотажный спрос на сахар. Во многих магазинах его просто нет на полках, ряд торговых точек подняли цены на этот продукт питания.