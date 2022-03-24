Ташкент, 24 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая сегодня на Ташкентском международном инвестиционном форуме сообщил, что экспорт готовой продукции из страны значительно возрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Нам удалось поднять на качественно новый уровень уровень переработки в текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической, электротехнической, химической и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой и многих других», — сказал президент.

В результате, подчеркнул он, властям страны удалось увеличить ежегодный экспорт почти до 20 миллиардов долларов.