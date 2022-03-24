Москва, 24 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы с 2012 года количество рабочих мест выросло более чем в три раза и составляет 267 тысяч. Ежегодно в Новой Москве создается 15−25 тыс. новых рабочих мест, сообщили в Стройкомплексе.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР Рабочие места

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что ТиНАО работают более 60 компаний — это отечественные крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей.

К десятилетию присоединения новых территорий к Москве инвестиции достигнут 2,8 трлн рублей. На сегодня инвестировано 2,5 трлн рублей. Планируется, что к концу 2023 года налоговые поступления в бюджет Новой Москвы вырастут в пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году население Новой Москвы может составить 1,5 млн человек.

Читайте также: Каждый год в Новой Москве прибавляется 10−12 тысяч рабочих мест