Екатеринбург, 24 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снесут конструктивистское здание на улице Азина. Аукцион на проведение работ размещён на портале госзакупок.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос жилого дома

Трехэтажный дом построен в 1934 году. Ранее здесь располагалось общежитие молокозавода. В 2016 году здание уже планировали снести. Однако в 2018 году на нем появилась специальная табличка. Сообщалось, что дом отреставрируют.

Здание является аварийным. В реестр объектов культурного наследия оно не входит. Стоимость работ по сносу здания, согласно аукциону на госзакупках, составляет 6 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 марта. Заявленный срок окончания работ по сносу дома — в течение 15 дней со дня подписания контракта.