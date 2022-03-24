Кишинёв, 24 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» с мая перестанет платить за российский газ в долларах США. Об этом сообщил журналистам глава предприятия Вадим Чебан.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

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«Сейчас у нас есть три варианта оплаты за потреблённый природный газ: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре [с Газпромом]», — сказал Чебан.

Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что все расчёты будут производиться в рублях. Глава компании сообщил, что ранее уже были случаи, когда молдавская сторона платила за газ рублями, поэтому он не видит проблем от перехода на российскую валюту.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что продажа газа, а потом и других товаров в недружественные страны будет осуществляться за рубли. Он подчеркнул, что поставки продолжатся в тех же объёмах и ценах, которые предусмотрены контрактами.