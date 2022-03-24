Владикавказ, 24 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для проезда большегрузного автотранспорта. Движение для фур и автобусов ограничено 24 марта из-за непогоды. Все еще возможен проезд для легковых автомашин, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Северной Осетии.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

Причина закрытия проезда для грузовиков в непогоде и невозможности обеспечить безопасность для водителей и пассажиров на территории Грузии. Дорога закрыта с 08:40 мск 24 марта до особого распоряжения.

По данным МЧС, движение по Военно-Грузинской дороге было организовано с перебоями в течение суток 23 марта и в предыдущие недели. Из-за этого перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» скопилось большое количество автомашин. Водителям оказывается помощь в предоставлении пунктов обогрева и горячего питания.

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