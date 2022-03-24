Нанкин, Китай, 24 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Переживший Нанкинскую резню Ван Сумин скончалась в возрасте 87 лет в китайском городе Нанкине, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Историк.рф Волынская резня

В результате, общее число зарегистрированных выживших в Нанкинской резне сократилось до 58 человек, согласно данным Мемориального зала жертв резни в Нанкине, устроенной японскими захватчиками. Резня была устроена японскими войсками после того, как они захватили город на востоке Китая 13 декабря 1937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны.

Ван было всего два года, когда ее отец был убит во время резни. Позже она и трое ее братьев и сестер были усыновлены четырьмя семьями, поскольку их мать не могла их воспитывать. Проживавшая в районе Циньхуай в Нанкине Ван, активно участвовала в общественной деятельности. Соседи также знали ее за глубокую привязанность к кошкам на протяжении десятилетий.

Ван — третий выживший после Нанкинской резни, умерший в этом году. Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, записанные как в письменных документах, так и в видеозаписях. Эти записи о массовых убийствах были внесены ЮНЕСКО в Реестр Памяти мира в 2015 году.