Саратов, , 10:56 — REGNUM В Саратовской области в 2021 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,1%, также на 12,4% уменьшилась его распространенность. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения области Татьяна Морозова.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

Всего в прошлом году зарегистрировали 522 больных туберкулезом. На 1 января 2022 года в регионе на диспансерном учете в противотуберкулезных учреждениях состоят 15 506 человек. В группу риска по заболеваемости входят пациенты, имеющие ВИЧ-инфекцию. Доля впервые выявленных больных с сочетанной патологией ВИЧ-туберкулез снизилась с 20% до 18,4%.

Как отметила Татьяна Морозова, раннее и своевременное выявление больных туберкулезом является важным условием в стабилизации эпидситуации. В медорганизациях области для диагностики заболевания имеется 104 флюорографа, из них 11 передвижных, которые используются для флюорографического обследования в сельской местности. В прошлом году обследования прошли 1 680 174 человека. Среди детей иммунодиагностикой охватили 360 702 человека. Общий охват населения Саратовской области профосмотрами на туберкулез составил 87,2%.

По федеральной программе «Развитие здравоохранения» поступили медикаменты для лечения туберкулеза более чем на 42 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, жителя города Петровска, ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего алкоголем, принудительно госпитализировали в противотуберкулезный диспансер.

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