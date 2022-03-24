Екатеринбург, 24 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге определили лучший проект по благоустройству набережной Исети. Из семи команд жюри выбрало концепцию «Сплав» консорциума TOBE + Openfabric из Санкт-Петербурга и Роттердама. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Facebook Тимофея Жукова (https://www.facebook.com/zhukov.online) Река Исеть в Екатеринбурге

По мнению авторов проекта, Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности. Именно поэтому выбранная концепция развития предполагает появление парка для активных жителей города. При реализации проекта сохранят зелёную инфраструктуру. Участок в центре города превратят в оазис биоразнообразия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом работы жюри лучший проект выбрали уральцы. В голосовании приняли участие более 9,5 тыс. человек.