Херсон, 24 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. К сплошному разминированию местности в южной части Херсонской области, ранее находившейся под контролем киевских боевиков, приступили инженерные войска Южного военного округа (ЮВО). Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Уточняется, что на изъятых российским военными в брошенных штабах картах ВСУ обозначены минные поля, они умышленно размещались на сельскохозяйственных угодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.

При этом отмечается, что работа сапёров ВС РФ осложнена, так как при минировании украинские боевики не всегда отмечали эти места на картах, и добавляется, что работой российских инженеров на юге Херсонской области руководит командир отдельной инженерной бригады ЮВО полковник Дмитрий Марков.

Также указывается, что военными российской армии во время гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в указанном регионе было обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики с 17 февраля по 24 марта обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 760 раз.