Улан-Удэ, 24 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Трёх жительниц Бурятии привлекли к ответственности за дискредитацию российской армии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, 6 марта они приняли участие в несанкционированной акции в Улан-Удэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

В ходе пикета женщины держали плакаты «с текстами, дискредитирующими использование Вооружённых сил Российской Федерации».

«Советский районный суд г. Улан-Удэ рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушительницам наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей каждой», — добавили в ведомстве.

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