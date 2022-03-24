Бразилиа, 24 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Пиковые показатели инфляции в Бразилии в 2022 году придутся на апрель 2022 года — в этот месяц цифра увеличится на 10,54%. Об этом заявил глава Центробанка Бразилии Роберту Кампус Нету, сообщает издание Correio Braziliense.

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«Что касается инфляции в Бразилии, мы достигнем пика в апреле, а затем пойдет спад. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе цифры будут несколько выше, чем мы ранее ожидали от следующего месяца», — сказал Нету.

По его словам, Центробанк страны заранее реагирует на инфляционные риски через увеличение базовой ставки.

При этом, как отметил Нету, проведение «монетарной политики в столь шатких условиях» является вызовом для ЦБ.

Чиновник отметил, что усиление мировой инфляции сегодня воспринимается специалистами как временное, хотя она и затрагивает сами основы экономической деятельности.