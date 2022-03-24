Рим, 24 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приняла решение продлить срок оказания продовольственной поддержки КНДР ещё на один год. Об этом говорится в обновлённом промежуточном стратегическом плане, опубликованном на веб-сайте организации.

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Срок окончания реализации проекта по оказанию гуманитарной помощи, запланированного на текущий год, перенесён на следующий год.

В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года ВПП обеспечит продовольствием 4,4 млн жителей КНДР. Для этих целей будет выделено $214,9 млн.

В ВПП отметили, что оказание гуманитарной помощи жителям КНДР стало затруднительным после того, как в феврале 2020 года местные власти закрыли границы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.