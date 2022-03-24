Старый Оскол, Белгородская область, 24 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. К гибели людей в одном из многоквартирных домов Старого Оскола в результате отравления угарным газом привело нарушение правил безопасности, заявил гендиректор белгородского подразделения «Газпрома», бывший мэр города Александр Сергиенко.

Teplohot63.ru Газовая колонка

Экс-чиновник вечером 23 марта в телеграм-канале посчитал важным уточнить подробности инцидента и напомнил о своевременном техническом обслуживании внутридомового газового оборудования.

«К трагедии привело грубейшее нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования. По предварительным данным, в одной из квартир без согласования с газовой службой была установлена газовая колонка. Отвод продуктов сгорания был выведен в общий вентиляционный канал. Техническое обслуживание оборудования не проводилось из-за недопуска наших сотрудников в помещение. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливает следствие», — написал Александр Сергиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, СК начал доследственную проверку по факту гибели людей.