Москва, 24 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Грузия пока не предоставила России доказательств того, что американская биологическая лаборатория, расположенная на её территории, не занимается разработкой оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

Николай Силаев В Грузии в определённый момент времени были предприняты какие-то шаги, которые были призваны показать исключительно мирный характер этих лабораторий. Там были пересмотрены механизмы тестирования, и так далее. Но при этом Грузия отказывается от инспекции со стороны России. Точнее, они утверждают, что согласны на инспекцию в общем порядке, в составе иностранных делегаций, но то, чтобы они что-то отдельно показали России — это нет. Но история с украинскими биолабораториями, может быть, подтолкнёт грузинские власти вести более открытую политику в этом вопросе по отношению к России. Тем более, грузинские власти заявляли, что они полностью перестроили работу лаборатории, что она полностью передана от США грузинским властям и не работает больше в области оборонных программ, что она занимается исключительно мирной деятельностью и даже сыграла значительную роль в борьбе с пандемией коронавируса в Грузии. Но это не более, чем просто заявления.

Напомним, что на территории Грузии ещё в 2011 году была открыта крупная биологическая лаборатория США, так нзываемый «Центр Лугара», который, как многие подозревают, занимается разраьоткой биологического ружия.