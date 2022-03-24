Екатеринбург, 24 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Распределительные продуктовые центры Свердловской области оказались не готовы к ажиотажному спросу на сахарный песок. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сахар

По его словам, распределительные центры имеют определенную логистику. Товары хранятся здесь от недели до месяца. Центры не рассчитаны на то, чтобы сохранять продукцию, а течение полугода. Из-за повышенного спроса возникли трудности с поставками. Магазины были вынуждены вводить ограничения.

Чиновник обратил внимание на то, что подобная ситуация сложилась не только в Свердловской области, но и в других регионах страны. Он призвал уральцев не паниковать, поскольку сахарного песка в области достаточно. Власти мониторят его количество на складах.