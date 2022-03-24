Париж, 24 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. К концу 2022 года Бразилия намерена нарастить объём добычи нефти в стране на 300 тысяч баррелей в день, что составляет около 10% местного производства. Об этом в ходе министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже заявил министр горнорудной промышленности и энергетики Бенту Албукерке, сообщает издание O Globo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

«Это станет результатом достижений в регулировании, модернизации бразильского энергетического рынка и постоянных инвестиций в подсолевые месторождения», — цитирует пресс-служба главу министерства.

При этом, по его словам, власти Бразилии привержены политике энергетического перехода. В качестве примера он назвал национальную программу развития биометана в соответствии с обязательствами, принятыми Бразилией в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.