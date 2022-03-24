Пекин, 24 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в стране выросли, передает 23 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Свежий индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 134,01 пункта, что на 0,07 пункта больше, чем сутками ранее 22 марта. Средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, выросла на 0,9% до 18,16 юаня ($2,86) за кг, а цена на яйца выросла на 1,5% до 9,37 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством, выросла на 0,7% и составила 5,76 юаня за кг, в то время как цена на шесть ключевых видов фруктов выросла на 0,6% до 6,8 юаня за кг.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.