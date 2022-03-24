Москва, 24 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия владеют квартирой в итальянском городе Комо. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на кадастровые документы.

Dyns Александр Невзоров

По данным, полученным СМИ из выписки, Невзорову и его жене в равных долях принадлежит квартира площадью 148 кв. метров, а также нежилая недвижимость в этом же здании — предположительно, гараж или машино-место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Александра Невзорова в России было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российских военных.