Улан-Удэ, 24 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Восемь проектов в области туризма за 2021 год отметили премией Правительства России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, в число победителей попал проект «Бурятия — больше чем Байкал».

Аркадий Зарубин Иволгинский дацан. Бурятия

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, премия направлена на поддержку наиболее ярких и прорывных инициатив в отрасли, вручив лауреатам почётные знаки. Победители также получили по 1 млн рублей.

«Сегодня такие люди очень важны, когда мы столкнулись с вызовами, перед нами стоит много нестандартных задач», — отметила чиновник.

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