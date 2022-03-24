Ташкент, 24 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Узбекистане внедрена совершенно новая система работы с иностранными инвесторами, создано министерство инвестиций для оказания всесторонней помощи инвесторам, охватывающей все регионы и отрасли. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В результате ежегодный объем иностранных инвестиций в нашу экономику увеличился в три с половиной раза, составив за последние пять лет в общей сложности 25 миллиардов долларов», — сообщил президент.

По его словам, благодаря этому реализация 59 тысяч инвестиционных проектов способствовала созданию более 2,5 млн новых рабочих мест.