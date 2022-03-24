Пекин, 24 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Китайский банк развития, один из основных политических банков страны, увеличил выдачу кредитов, чтобы помочь повысить потенциал поглощения углерода в лесном секторе на фоне стремления страны к экологичному развитию, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Торговля углеродом дело тонкое

За последние пять лет было выдано кредитов на сумму около 114,1 млрд юаней (около $17,95 млрд), направленных на развитие ключевых экологических областей, таких как строительство лесов национального заповедника и улучшение качества лесов, говорится в сообщении банка.

Он поддерживает выращивание и поддержание лесов площадью почти 4 млн га, которые, как ожидается, будут поглощать 72 млн тонн углерода в год после того, как Китай достигнет запланированного пика выбросов углерода в 2030 году.

Поглотители углерода, такие как леса и луга, поглощают и накапливают углекислый газ из атмосферы. Китай может похвастаться самой большой в мире площадью лесонасаждений, и более 60% его лесов являются молодыми или наполовину зрелыми с высокими показателями поглощения углерода и большим потенциалом для расширения поглощения углерода.