Токио, 24 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. За пределами исключительной экономической зоны Японии упала ранее запущенная, как предполагается, ракета КНДР. Об этом 24 марта сообщает телеканал NHK со ссылкой на экспертов японского министерства обороны.

(сс) geralt Ракета

Также отмечается, что на данный момент не поступало информации о возможном ущербе в результате нового ракетного пуска Северной Кореи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных страны сообщило, что неопознанный снаряд был выпущен Северной Кореей в сторону Японского моря.