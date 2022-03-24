Воронеж, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Контрабанда леса в крупном размере выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ по региону, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Воронежской области 24 марта.

Pixabay.com Древесина

Как предварительно установлено, 39-летний директор одной из фирм, занимающейся оптовой торговлей древесиной, заключил контракт с иностранным предпринимателем на поставку пиломатериалов из сосны. При этом документов, подтверждающих легальность происхождения древесины, у бизнесмена отсутствовали.

В таможенные органы он предоставил недостоверные данные о товаре и в результате экспортировал в одно из государств Туркестана более 200 кубических метров древесины стоимостью 2,7 млн рублей.

В отношении коммерсанта в настоящее время возбуждено уголовное дело.