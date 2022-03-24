Париж, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за «освобождение» заморских территорий страны путем инвестирования в школы, здравоохранение и развитие «продовольственной и энергетической автономии» для борьбы с безработицей, передает BFM TV.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон признает, что полная занятость в заморских территориях «недостижима в течение пяти лет», потому что это территории, которые все еще импортируют слишком много.

«Продовольственная автономия достижима», — уверяет президент, в частности, на Мартинике.

Как сообщало ИА REGNUM, перед парламентом Франции президент Украины Владимир Зеленский призвал французские компании покинуть Россию.