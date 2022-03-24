Москва, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Законопроект об запрете регистрации брендов, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара, внесла в Госдуму спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В случае принятия закон не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, «включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров», если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может «ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара».

Кроме этого, снимается запрет на регистрацию товарных знаков, схожих с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, в отношении любых товаров при условии их однородности.

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