Ташкент, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Узбекистане за последние годы сокращено общее количество налогов с 13 до 9. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

«Наполовину снижены ставки налога на имущество, доходы физических лиц и социального налога. При этом снижено около 6000 ставок ввозной пошлины», — сказал президент.

Кроме того, отметил он, за последние пять лет в Узбекистане отозвано или упрощено порядка 200 лицензий и разрешений.

«В стране систематически продолжаются меры по дальнейшему снижению налоговой нагрузки на бизнес и совершенствованию налогового администрирования», — подчеркнул президент.