Всеволожск, Ленинградская область, 24 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В бывшем частном детском саду Ленинградской области нашли плантацию растительного наркотика и 13 кг готового «продукта». Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Плантация растительного наркотика.

Незаконную растительность обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Всеволожского района Ленобласти в деревне Орово Колтушского сельского поселения. Теплица с наркосодержащим растением была оборудована в подвале дома 19 по улице Кольцевой, где раньше размещался частный детский сад.

«Здесь же полицейские задержали и «фермера» — хозяина плантации. Им оказался 49-летний уроженец Всеволожска. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли несколько емкостей с веществом зеленого цвета общим весом почти 13 кг, а также 29 кустов», — рассказали в полиции.

Задержанный не стал отпираться и заявил сотрудникам полиции, что выращивал и изготовлял наркотик для личного потребления, якобы, знакомый врач рекомендовал для успокоения нервов. На вопрос полицейских об объемах производства наркоделец поправился — еще и «друзей угощал».

«По результатам экспертизы в отношении хозяина плантации возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает каналы сбыта наркотиков», — подытожили в Главке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.