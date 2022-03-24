Кемерово, 24 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Русский народ никогда не даст себя в обиду. Об этом заявила жительница Кемерова Наталья Кумбатова, подчёркивая, чтокемеровчане понимают причины проведения спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы за президента. Президент у нас сильный. Народ у нас сильный. Русский народ не даст себя в обиду никогда, — сказала кемеровчанка. — Помощь эта нужна была. Это просто необходимо, потому что геноцид русских был уже виден невооружённым глазом. Это было печально. Это было больно».

Она уверена, что решение о спецоперации было необходимым.