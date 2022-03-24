Урус-Мартановский район, Чечня, 24 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Дома детского творчества в Урус-Мартановском районе. Её подозревают в служебном подлоге, сообщили 24 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Было установлено, что в 2015 году директор организации дополнительного образования детей приняла на работу педагогом местного жителя. Однако он на работе не появлялся, своих должностных обязанностей не исполнял. Увольнять его директор не стала, а его заработной платой воспользовалась сама, присвоив почти 240 тыс. рублей.

«У подозреваемой возник преступный умысел, направленный на совершение служебного подлога с целью хищения денежных средств, полагающихся педагогу в качестве заработной платы, при этом, не принимая мер к увольнению последнего»,— говорится в сообщении СК по региону.

Следствие не окончено, собираются данные об обстоятельствах совершенного преступления.