Ташкент, 24 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За последние пять лет в Узбекистане было открыто более 21 тыс. новых дошкольных образовательных учреждений, а охват детей этими учреждениями увеличился с 27% до 67%. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Кроме того, построено около 200 новых школ, реконструировано и оснащено более 3000 действующих школ», — подчеркнул Мирзиёев.

Он сообщил, что «за истекший короткий период было создано 82 новых университета и института, в том числе 23 зарубежных университета, в результате чего общее количество высших учебных заведений достигло 159».

»В результате уровень охвата выпускников школ высшим образованием увеличен с прежних 9% до 28%, и наша работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Мирзиёев.