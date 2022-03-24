Москва, 24 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Во всех районах Москвы с 1 апреля начнут работать ярмарки выходного дня. В городе будет открыто 60 ярмарок, сообщается на портале мэра столицы.

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Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Более 1 тыс. фермеров каждую неделю будут привозить в столицу свежие продукты из 40 регионов России.

Наибольшее количество ярмарок выходного дня откроюися в Центральном, Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы, по восемь площадок в каждом округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают 18 крытых круглогодичных ярмарок.

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