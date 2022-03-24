Ярославль, 24 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ярославле поздним вечером 23 марта горел дом, признанный объектом культурного наследия. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Vk.com/ ЯрославльLIVE Пожар в доме Лопатиных

По сообщению ведомства горела квартира в доме по улице Советская 15. Особняк в центре Ярославля является объектом культурного наследия 19 века — в доме Лопатиных жил ярославский краевед и журналист Леонид Трефолев. Сообщение о пожаре поступило 23 марта в 22:15. Потушили огонь в 0:13 24 марта. В огне сгорела комната площадью 10 квадратных метров, закончены стены квартиры. При этом жильца квартиры спасли сотрудники МЧС.

Дом Лопатиных частично расселен, в нем часто можно встретить бомжей. Областные власти подавали иск об обязании собственника провести консервацию и реконструкцию объекта, в 2021 году иск был удовлетворен Кировским районным судом.