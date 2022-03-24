Лима, 24 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Прокуратура Перу требует запретить на 18 месяцев выезжать из страны бывшему президенту Альберто Фухимори. Об этом пишет издание El Comercio.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

На данный момент Фухимори находится в тюрьме, и такую меру просят принять лишь в том случае, если его освободят из заключения.

Отмечается, что рассмотрение запроса прокуратуры состоится утром 24 марта. Помимо этого, руководство Перу готовит обращение в Межамериканский суд по правам человека, чтобы оспорить решение об освобождении Фухимори.

Ранее СМИ сообщали о том, что 83-летний Альберто Фухимори испытывает проблемы со здоровьем.