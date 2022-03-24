Ташкент, 24 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Узбекистане полностью ликвидирован принудительный труд, в том числе детский, что привело к исключению страны из различных «черных списков». Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В знак признания этого международная коалиция Cotton Campaign и всемирно известные бренды недавно отменили бойкот узбекского хлопка и текстиля», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с медицинскими работниками.