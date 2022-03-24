Саратов, 24 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Саратовской области суд признал виновным 38-летнего мужчину в убийстве своего брата и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Мужчина днем 6 января приехал в гости к своему брату, проживающему в частном доме в селе Варваровка Пугачевского района Саратовской области. Братья принялись употреблять спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел словесный конфликт. Злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес брату не менее двух ударов клинком в область груди, потерпевший скончался на месте происшествия. После этого мужчина обратился в полицию. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница города Петровска во время ссоры с 71-летним отцом нанесла ему находящимся в квартире пылесосом, используемым в качестве оружия, а также руками и ногами множественные удары по голове и телу.

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