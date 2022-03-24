Пекин, 24 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Tencent объявил, что его прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 1% в годовом исчислении до 123,8 млрд юаней (около $19,4 млрд) в прошлом году, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Dmitry Lysenko Штаб-квартира Tencent

В 2021 году ее общая выручка выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 560,1 млрд юаней, говорится в годовом финансовом отчете компании. В прошлом году инвестиции Tencent в исследования и разработки выросли на 33% в годовом исчислении до 51,8 млрд юаней.

«Интеграция реальной экономики и цифровой экономики только началась. Наша цель — использовать наши преимущества и работать с партнерами по отрасли для совместного стимулирования реального сектора экономики», — сказал председатель и генеральный директор Tencent Ма Хуатэн.

За последние три года Tencent инвестировала более 120 млрд юаней в исследования и разработки и постепенно создала исследовательскую систему, которая обеспечила компании прочную основу для обслуживания реального сектора экономики.