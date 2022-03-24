Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» по-прежнему не сможет отправлять и принимать самолёты. Решение принято авиационными властями России.

Пресс-служба международного аэропорта «Платов» Аэропорт «Платов» опустел

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Ограничение на приём и отправку самолётов в аэропорту «Платов» продлено до 3:45 мск 1 апреля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

ИА REGNUM сообщало, что часть сотрудников аэропорта «Платов», работа которого временно приостановлена с 24 февраля, отправлена в простой с сохранением заработка. В этот период сотрудники воздушной гавани подключились к работе волонтёрского штаба #МыВместе, помогая разгружать, сортировать и собирать наборы гуманитарной помощи для мирных жителей, эвакуированных из республик Донбасса и с Украины.