Томск, 24 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Томской области перед судом по делу о мошенничестве при ремонте дороги предстанет руководитель строительной организации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд

С ноября 2019 года по февраль 2020-го его фирма ремонтировала автомобильные дороги по двум госконтрактам. По данным следствия, он подделал паспорта-накладные, завысил объём материалов, якобы использованных при ремонте дорог, получив оплату в полном объёме. В результате бюджет потерял 5,5 млн рублей.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.