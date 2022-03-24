Нижний Новгород, 24 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ «Поликлиника № 2 ФТС» (Федеральной таможенной службы), который обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ru.torange.biz Взятка

Установлено, что экс-сотрудник таможни с 2017 по 2019 год получил взятки на общую сумму около 7 млн рублей. За это он способствовал победе коммерческой организации в аукционах на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для поликлиники. Также обвиняемый в дальнейшем занимался беспрепятственной приемкой данной продукции.

Преступная деятельность была пресечена в ходе совместной операции сотрудниками управления ФСБ по Нижегородской области и службы по противодействию коррупции Приволжского таможенного управления.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Кроме того, для недопущения подобных случаев в контролирующие органы и руководству таможенного органа направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан начальник отдела материально-технического обеспечения ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение от представителя одной из местных фирм, пообещав оказать содействие в заключении контракта на поставку спецоборудования для дочерней компании «Газпрома».

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