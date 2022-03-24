Пекин, 24 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Китай выделил 400 млрд юаней (около $62,9 млрд) на трансфертные платежи, чтобы помочь местным органам власти справиться с давлением, связанным с возвратом налогов, сообщает 23 марта агентство Синьху. а

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Предварительное выделение было произведено 21 марта — за несколько дней до 1 апреля, запланированной даты, когда страна начнет увеличивать размер возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для поддержки малого бизнеса, сообщил замминистра финансов Сюй Хунцай на пресс-конференции.

Китай пообещал выделить суммарно 1,2 трлн юаней трансфертных платежей в 2022 году для поддержки работы местных органов власти по снижению налогов и сборов и повышению благосостояния населения, сказал Сюй, подчеркнув, что этой суммы достаточно, чтобы компенсировать потерю налоговых поступлений, вызванную возвратом налогов.

Трансфертные платежи помогут обеспечить полную реализацию политики возврата налогов в стране и стабильную работу местных финансов, сказал Сюй. Общий объем возмещения НДС в Китае в этом году составляет примерно 1,5 трлн юаней, причем почти половина всех возмещений осуществляется местными органами власти.