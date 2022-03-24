Весенний сев в Чувашии планируют провести за три недели
Чебоксары, 24 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии весенние полевые работы планируется начать в третьей декаде апреля. К этому времени гибель озимых зерновых культур не превысит 5%. Посевную кампанию планируют провести в течение «2 — 3 недель». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов.
По его словам, прогнозируемый срок выхода на посевную — начала третьей декады апреля, что соответствует среднемноголетним значениям.
Министр сельского хозяйства также отметил, что озимые зерновые культуры под снежный покров ушли в фазе кущения, состояние 99,1% посевов сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное.
Сергей Артамонов также сообщил, что в настоящее время в хозяйствах Чувашии «в полном объёме» заготовлены семена яровых зерновых и зернобобовых культур для проведения сева. Ихх кондиционность составляет 87%, идёт работа по доведению семян до базисных кондиций.
Аграрии также заготовили 13,3 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений (100,8% от весенней потребности). Обеспеченность дизельным топливом составляет 76,5% от потребности, автомобильным бензином — 73,4%.
В хозяйствах республики проводится технический осмотр техники, готовность сельхозтехники оценивается на уровне 98%.