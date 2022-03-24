Чебоксары, 24 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии весенние полевые работы планируется начать в третьей декаде апреля. К этому времени гибель озимых зерновых культур не превысит 5%. Посевную кампанию планируют провести в течение «2 — 3 недель». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов.

Cap.ru Данные минсельхоза Чувашии

По его словам, прогнозируемый срок выхода на посевную — начала третьей декады апреля, что соответствует среднемноголетним значениям.

«Запасы влаги в снеге выше нормы, высота снежного покрова в среднем по республике составляет 37 см при норме 31 см, то есть 119,4% от нормы. […] В связи с чем к подкормке озимых и многолетних трав приступить пока не удалось», — сказал Сергей Артамонов.

Cap.ru Данные минсельхоза Чувашии

Министр сельского хозяйства также отметил, что озимые зерновые культуры под снежный покров ушли в фазе кущения, состояние 99,1% посевов сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное.

«Ожидаемая гибель не превысит 3−5%, что ниже среднемноголетних значений, которые составляют 7%», — добавил глава чувашских аграриев.

Сергей Артамонов также сообщил, что в настоящее время в хозяйствах Чувашии «в полном объёме» заготовлены семена яровых зерновых и зернобобовых культур для проведения сева. Ихх кондиционность составляет 87%, идёт работа по доведению семян до базисных кондиций.

Cap.ru Данные минсельхоза Чувашии

Аграрии также заготовили 13,3 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений (100,8% от весенней потребности). Обеспеченность дизельным топливом составляет 76,5% от потребности, автомобильным бензином — 73,4%.

«Оба показателя на уровне прошлого года. Предпосылок к росту цен на топливо нет. В связи с текущей ситуацией возможно снижение оптовых цен на данный вид ресурсов», — полагает министр.

В хозяйствах республики проводится технический осмотр техники, готовность сельхозтехники оценивается на уровне 98%.

«Хорошая сохранность посевов озимых зерновых культур, позволяющая снизить нагрузку на яровой сев, а также высокие показатели обеспеченности материально-техническими ресурсами позволяют провести посевную кампанию в сжатые сроки, в течение 2−3 недель», — сказал Сергей Артамонов.