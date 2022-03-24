Салехард, 24 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Салехарде 26 и 27 марта бесплатные автобусы доставят жителей на День оленевода. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Титовский.

Yanao.ru Оленеводы

На время проведения мероприятий полностью перекроют участок улицы Комсомольская от дома №18 до реки — он будет пешеходным. По улице Набережная будет организовано движение транспорта в обе стороны.

«Салехардцы, я призываю всех посетить День оленевода без автомобилей», — сообщил глава столицы Ямала.

От казначейства по ул. Республики каждые 15 минут будут курсировать бесплатные автобусы, а также до музея им. Ю.В. Неелова от Ангальского мыса и «Северного характера». Время движения — с 10:00 до 18:00.