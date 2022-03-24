Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга направило на ремонт станции метро «Технологический институт-1» (первая линия) 302 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Средства на ремонт станции выделили за счёт перенаправления финансов. Изначально они должны были пойти на строительство участка Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Лимит финансирования на этот проект составлял 800 млн рублей. Причиной перераспределения средств Смольный указал особенности хода работ по госконтрактам. С учётом направления средств на другие работы лимит финансирования составит теперь 490 млн рублей.

Сумма в 302 млн будет направлена на ремонт станции «Технологический институт-1». А именно, на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода. Также работы затронут вестибюль станции.

Отметим, что остальные средства, 8 млн рублей, будут направлены на строительство второй очереди Фрунзенского радиуса (пятая линия) от станции «Международная» до станции «Южная» (Шушары). Смольный указал, что эти деньги будут использованы для проведения конкурса по выбору подрядчика, который осуществит демонтаж строительного городка в 2022 году.