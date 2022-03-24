Старый Оскол, Белгородская область, 24 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту гибели 23 марта трёх человек вследствие отравления угарным газом в Старом Осколе начал СУ СК по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, тела 47-летнего мужчины, 45-летней женщины и 17-летнего подростка были обнаружены днём в двухэтажном многоквартирном доме по улице Ленина. Все погибшие — жильцы одного подъезда. Ещё одну пострадавшую женщину, мать подростка, госпитализировали, она в реанимационном отделении.

Следователи и специалисты газовой службы осмотрели помещения, устанавливается место источника отравления людей, его причины и обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.