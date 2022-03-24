Пекин, , 09:31 — REGNUM Представитель китайского правительства резко раскритиковала высказывания бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам, связанным с Тайванем, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь сказала, что некоторые люди в Японии, делающие неправильные замечания, связанные с Тайванем, осуществляют это злонамеренно. Чжу дала соответствующий комментарий в ответ на вопрос СМИ о высказываниях Абэ, связанных с Тайванем, во время видеозвонка с лидером Тайваня Цай Инвэнь 22 марта.

Чжу призвала некоторых людей в Японии глубоко задуматься над историей, исправить свои ошибки и вернуться на правильный путь следования принципу одного Китая. Она добавила, что попытка руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня опереться на внешние силы в стремлении к «независимости Тайваня» обречена на провал.