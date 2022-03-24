Ташкент, 24 марта 2022, 09:30 — REGNUM В качестве важного направления реформ в Узбекистане принимаются необходимые меры по развитию гражданского общества и обеспечению свободы слова, созданию демократического медиапространства. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Prezident.uz

«Мы добиваемся значительных результатов в превращении СМИ в «четвертую власть» и повышении подотчетности государственных органов перед обществом», — сказал президент.

По его словам, самым главным достижением Узбекистана в этом плане является то, что «мы избавляемся от «закрытой среды» в нашем обществе и строим фундамент нового Узбекистана на принципах свободы и справедливости».