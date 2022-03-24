Ташкент, 24 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В качестве важного направления реформ в Узбекистане принимаются необходимые меры по развитию гражданского общества и обеспечению свободы слова, созданию демократического медиапространства. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

«Мы добиваемся значительных результатов в превращении СМИ в «четвертую власть» и повышении подотчетности государственных органов перед обществом», — сказал президент.

По его словам, самым главным достижением Узбекистана в этом плане является то, что «мы избавляемся от «закрытой среды» в нашем обществе и строим фундамент нового Узбекистана на принципах свободы и справедливости».