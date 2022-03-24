Анахайм, США, , 09:30 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Чикаго Блэкхоукс (сс) Robert Trick Johnston

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Тейлор Рэддиш, Патрик Кейн, Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. У «Анахайма» дубль оформил форвард Сэм Кэррик.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 55 очков. «Анахайм» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 65 очками.

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